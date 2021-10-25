Отари овець та кіз заполонили вулиці іспанської столиці. Фестиваль перегону худоби повернувся на вулиці Мадрида вперше від початку пандемії. Докладніше про традицію, якій вже понад шість століть - дивіться далі.

Під керівництвом пастухів вівці та кози слухняно крокують столичними вулицями. Від парку Каса-Дель-Кампо до площі Нептуна. Звідусіль чути дзвіночки, якими прикрашені шиї майже півтори тисячі тварин.

Мігель Гонсалез, 52-річний пастух:

Ми тут, аби відновити ходу королівськими маршрутами. Протягом маже шестисот років їх використовували для перегону худоби Іспанією. Від Кастільї-Леона до Андалусії. Ми щороку приїжджаємо сюди, до Мадрида, щоб влаштувати свято міграції. Це традиція, яку варто підтримувати.

Ще в 15 столітті селяни та представники влади уклали угоду і пастухам за певну плату дозволили користуватися міськими вулицями, щоб перегнати овець на зиму з північних регіонів до південних. У 1994 році традицію вирішили відродити. Відтоді щороку отари показово йдуть Мадридом. Торік на тлі поширення ковіду фестиваль скасували. Цьогоріч - його дозволили знов. Захід зібрав багато глядачів. Особливо радіють видовищу діти.

- Ми можемо доторкнутися до тваринок. - Мені це дуже подобається.

Фестиваль тривав два дні. Для його гостей влаштували числені розважальні заходи. Найменші відвідувачі змогли спробувати себе у якості пастухів та дізнатися про особливості цієї роботи.

Гонзало Іглесіас, глядач:

Думаю, це чудове свято, малим дуже цікаво, бо вони дізнаються більше про свійських тварин і традиції їхнього вирощування в Іспанії. Це зближує їх з природою.

Грасієла Гонсалез, глядачка:

Дивовижно! Я щороку буваю тут, цього разу вперше з дітьми й ми всі чудово провели час.

Завершив фестиваль перегін. Вівці покинули центр Мадрида, щоб повернутися сюди - рівно за рік.