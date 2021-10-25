В понедельник, 25 октября, главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, могут ли ввести "красную" зону по всей Украине для стимуляции вакцинации. Это зависит от COVID-показателей в областях. Об этом стало известно в ходе брифинга главного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам, внедрение "красной" зоны регулируется исключительно постановлением 1236.

"Красная" зона применяется только по эпидемическим показателям. Для стимуляции людей вакцинироваться "красная" зона не будет внедряться. Такой вопрос не будет рассматриваться.

Читайте также, Министерство здравоохранения Украины обновило карту карантинных зон в стране. Таким образом, по состоянию на 24 октября 2021 года в "желтой" зоне остается лишь 4 региона, в "красной" зоне под запретом находится работа заведений общественного питания и развлекательных заведений.

Кроме того, Ривненская и Николаевская области переходят в "красную" зону карантина с 26 октября. Решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. принято решение применить на территории областей ограничительные противоэпидемические меры.

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