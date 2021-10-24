Министерство здравоохранения Украины обновило карту карантинных зон в стране. Таким образом, по состоянию на 24 октября 2021 года в "желтой" зоне остается лишь 4 региона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно данным Министерства, в "желтой" зоне находятся Винницкая область, Закарпатская область, Кировоградская область и Полтавская область. В "оранжевой" зоне находятся Киев, Волынская область, Житомирская область, Ивано-Франковская область, Киевская область, Луганская область, Львовская область, Николаевская область, Сумская область, Ровенская область, Тернопольская область, Харьковская область, Хмельницкая область, Черкасская область, Черновицкая область и Черниговская область.

Отмечается, что в "красной" зоне карантина сейчас находятся Днепропетровская область, Донецкая область, Запорожская область, Одесская область, Сумская область и Херсонская область. Известно, что в "красной" зоне под запретом находится работа заведений общественного питания и развлекательных заведений, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры.

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Кроме того, уже в ближайшее время Киев может перейти в "красную зону" карантина. После перевода столицы в эту зону в городе будут введены дополнительные ограничения, 22 октября состоялось заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, в настоящее время готовится протокол о принятых ограничениях.