Нові ковідні правила: пред'являти сертифікат про вакцинацію потрібно в потягах, автобусах та літаках

Тепер пасажирам потягів, літаків, та рейсових автобусів потрібно обов'язково мати при собі крім квитка, довідку про щеплення. В іншому разі - до салону зась. У МОЗі називають це вимушеним кроком, бо країна на межі локдауну.