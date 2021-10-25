В "червоній зоні" працюватимуть продовольчі магазини та АЗС [ Редактировать ]
Нагадаємо, що в червоній зоні під забороною робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, ТРЦ та фітнес-центрів; масові заходи, окрім матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Закриваються заклади освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл. Натомість обмеження не поширюються на продовольчі магазини, аптеки, АЗС, банки та ветеринарні магазини, а також на заклади, в яких 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від Сovid-19.
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Тепер пасажирам потягів, літаків, та рейсових автобусів потрібно обов'язково мати при собі крім квитка, довідку про щеплення. В іншому разі - до салону зась. У МОЗі називають це вимушеним кроком, бо країна на межі локдауну.
За тиждень роботи за новими карантинними правилами перевезення - кількість пасажирів зменшилася на 75 відсотків. Водії в розпачі - скоро возити буде нікого й нікому.
Захворюваність на коронавірус тут стрімко підвищилася за всіма показниками. До пунктів вакцинації шикуються довжелезні черги.
Це значить, що в регіоні закриті ресторани і торгово-розважальні центри, спортзали, непродовольчі магазини, школи та ВИШі. А на вулиці вийшли протиковідні патрулі, які ловлять порушників.
Регіон, який у минулі хвилі мав порівняно скромні показники поширення коронавірусу, сьогодні першим випробовує нові, найжорсткіші обмеження. Заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів.