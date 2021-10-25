На фронті зафіксували чотири ворожі обстріли [ Редактировать ]
Чотири ворожі атаки зафіксовано на Донбасі за минулу добу.
У районі Кам'янки противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.
Неподалік Світлодарська здійснив обстріл із автоматичних станкових гранатометів.
А в напрямку Травневого вів вогонь із протитанкових гранатометів. Українські солдати відповідали адекватним вогнем.
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Цей тиждень на передовій знову видався запеклим - снайпери, мінометні обстріли й навіть бомбардування з дронів. У лавах українських захисників - четверо поранених.
Поблизу Луганського противник обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів. А біля Південного - зі стрілецької зброї. Втрат серед армійців немає.
Поблизу Луганського противник обстріляв українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Березового та Красногорівки противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів. Неподалік Золотого і Троїцького застосував важкі міномети. А на Донеччині запустив через лінію розмежування безпілотник.
Неподалік Золотого і Троїцького застосував важкі міномети. А на Донеччині запустив через лінію розмежування безпілотник.