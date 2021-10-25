А на Херсонщині вже готують додаткові ліжка для хворих на Ковід. У Каховці розгорнуть мобільний шпиталь на 120 місць. Необхідне обладання в регіон сьогодні доправили надзвичайники.

І за нашою інформацією, вантажівки надвечір уже прибули до місця призначення. Мобільний госпіталь розгорнуть на території центральної міської лікарні.

Він складатиметься із 35-ти спеціально обладнаних наметів та модулів. Більшість із них - це палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.