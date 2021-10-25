На Херсонщині обладнають намети та модулі для хворих на ковід [ Редактировать ]
А на Херсонщині вже готують додаткові ліжка для хворих на Ковід. У Каховці розгорнуть мобільний шпиталь на 120 місць. Необхідне обладання в регіон сьогодні доправили надзвичайники.
І за нашою інформацією, вантажівки надвечір уже прибули до місця призначення. Мобільний госпіталь розгорнуть на території центральної міської лікарні.
Він складатиметься із 35-ти спеціально обладнаних наметів та модулів. Більшість із них - це палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.
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