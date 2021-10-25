Велика Британія готується до дефіцитних різдвяних свят. Курятини, індичатини, свинини та навіть іграшок на подарунки вистачить не всім. Що відбувається в країні та чому продукція не доходить до споживачів - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Запечена індичка - це головна страва британського різдвяного столу. І в теорії цих птахів цілком вистачить, щоб нагодувати всю країну. От тільки на практиці не всі індики з цієї ферми помандрують на святкові застілля. Їх просто нікому заготовляти, пакувати й доправляти.

Патрік Ділі, фермер:

Пандемія і брекзит завдали удару майже одночасно. І наслідки цього колосальні. Та якщо пандемія - явище абсолютно нам непідвладне, тож довелось якось пристосовуватися, то брекзит - ми самі на себе накликали. А тепер страждаємо від нестачі робочої сили.

І фермер Ділі, і його колеги завжди наймають додаткових сезонних працівників напередодні Різдва. І поки Велика Британія була у складі ЄС, проблем із цим не виникало. Східноєвропейські мігранти із бідніших країн не втрачали нагоди підзаробити. Та після брекзиту умови в'їзду та праці в країні ускладнилися. І сезонна робота на фермах європейцям стала просто не вигідна.

Найджел Апсон, директор птахоферми:

Нам довелося підвищити заробітну плату, щоб заохотити людей працевлаштовуватися, але це не допомогло. Ми можемо й надалі збільшувати зарплати, але, на жаль, це відображатиметься на вартості птиці в крамницях. І найбільше постраждають від цього пересічні покупці, які й так витрачають на їжу половину заробітку.

Фермерські асоціації попереджають про дефіцитне Різдво. На полицях супермаркетів не вистачатиме не лише індички, а й курятини, свинини, навіть новорічних ялинок та іграшок. І найбільший парадокс - що всього цього добра в країні повно. Але продукція залежується на виробництвах та складах.

Гарі Грант, засновник мережі магазинів іграшок:

Нам потрібно більше працівників складів та більше водіїв вантажівок. Наша індустрія отримує 50% річного прибутку в місяці перед Різдвом. Тому цей період дуже інтенсивний, і без додаткових рук нам складно задовольняти попит.

Наразі портові склади в країні переповнені. А контейнери з імпортним товаром доводиться розвертати назад. Через нестачу далекобійників продукцію не встигають розвозити в місця продажу. Та порушення ланцюгів постачання - проблема не лише Великої Британії, а й інших великих країн. І здебільшого це спричинено пандемією коронавірусу та сплеском попиту. Зокрема, у Сполучених Штатах теж прогнозують дефіцит іграшок, корму для тварин і навіть туалетного паперу.