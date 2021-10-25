Скандал через снодійне в алкоголі розгорівся в Брюсселі. Жінки стали скаржитись, що в кількох кафе, які належать одному власнику, їм, імовірно, підсипали в напої наркотики.

Чи вдалося вивести винних на чисту воду - розкаже Олена Абрамович.

Усе почалося з анонімних свідчень студентки бельгійському телеканалу BX1. Дівчина розповіла, як нещодавно знепритомніла в барі.

Раптом я відчула страшенну кволість у тілі, що було потім - не пам'ятаю взагалі. Подруга розповіла, що повела мене в туалет, у мене була страшенна блювота, згодом вивела на вулицю й посадила на тротуар. Я не пила багато, зовсім трохи - це точно не від надмірної кількості.

Подруга зателефонувала іншій подрузі, та приїхала на авто й забрала дівчину до лікарні.

Я не пам'ятаю взагалі нічого - ні дотиків, ні намагань мене розбудити. Друзі кажуть, що я була наче мертва.

Після того, як цю історію оприлюднили на телебаченні, авторка сюжету почала отримувати десятки повідомлень від інших дівчат та жінок із описом схожих ситуацій. Деякі закінчилися сексуальним насильством.

Марін Гійє, журналістка телеканалу BX1:

Я процитую кілька. "Після трьох склянок - повна втрата пам'яті. Я прокинулась у чужому ліжку, без білизни. Повернула голову й побачила бармена. Він запитав, чи пам'ятаю я, що ми переспали.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Практично всі описані випадки стались у цьому кафе та ще одному, що розташоване за рогом - за 100 метрів звідси. Обидва заклади належать одному власнику. Після скандалу в медіа бармена, який позмінно працював то тут, то там, звільнили.

Розслідувати випадки брюссельська прокуратура взялася під тиском громадських організацій. Скарги на ці заклади до поліції надходили неодноразово.

Жун, активістка руху "Не почуті":

Нам довелося довести справу до скандалу, оскільки спочатку про це говорили в такому тоні, наче жертви самі винні, і що немає жодних доказів. Тепер, завдяки розголосу в медіа, хоча б шукають способи вирішити проблему.

Нас обурило те, що перед жертвами навіть ніхто не вибачився.

Феміністичні організації Брюсселя влаштували акції протесту біля будівлі міської ради. Вимагають змінити кримінальне законодавство в країні. Щоб відсутність опору не трактувалась як згода, а факт підсипання сильнодіючих речовин вважався обставиною, що обтяжує покарання.

Ми хочемо, щоб припинили перекладати відповідальність на дівчат. Я не була жертвою, але хочу підтримати десятки тих, хто через це пройшов.

Моя подруга розповідала, що мала схожий досвід в іншому кафе - на площі поблизу Європарламенту. Їй просто пощастило, що друзі її швидко забрали додому.

Адміністрація закладів, де стались інциденти, пообіцяла вжити заходів, щоб такого більше не повторилося.

Селін Доу, адміністраторка закладів:

Ми встановимо камери спостереження, зображення з яких буде транслюватися прямо в залі бару, а також записуватися, щоб було видно, що роблять офіціанти за спиною у клієнтів. Ми також замовили спеціальні захищені склянки, в які неможливо буде додати наркотики.

Влада країни пообіцяла розробити пілотний проєкт, який би допоміг боротися з такими зловживаннями. Працюватимуть над ним і жінки, які стали жертвами насильства.