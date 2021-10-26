ВООЗ назвала три основні кроки до завершення пандемії [ Редактировать ]
ВООЗ назвала три основні кроки до завершення пандемії. На думку голови організації, Тедроса Гебреєсуса, подолати коронавірус можна лише за допомогою імунізації.
Якщо постачання вакцин за механізмом COVAX буде пріоритетом, країни "Великої двадцятки" виконають свої зобов'язання щодо розподілу вакцин.
А розробники щеплень поділяться технологіями й ліцензіями їхнього виробництва. З огляду на це посадовець закликав усі країни об'єднатися у спільній боротьбі проти недуги.
по теме
У Каховці розгорнуть мобільний шпиталь на 120 місць. Необхідне обладання в регіон сьогодні доправили надзвичайники.
Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині.
У ковідному відділенні лікарні усі хворі - тяжкі. Медсестри ледь встигають змінювати крапельниці.
Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
Регіонам зі складною епідситуацією планують надати право встановити неробочі дні вже найближчої суботи.
Локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати. А в лікарнях бракує ліжок, і щодня потрібно все більше кисню для важких пацієнтів.