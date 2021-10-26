Посадовець закликав усі країни об'єднатися у спільній боротьбі проти недуги

ВООЗ назвала три основні кроки до завершення пандемії. На думку голови організації, Тедроса Гебреєсуса, подолати коронавірус можна лише за допомогою імунізації.

Якщо постачання вакцин за механізмом COVAX буде пріоритетом, країни "Великої двадцятки" виконають свої зобов'язання щодо розподілу вакцин.

А розробники щеплень поділяться технологіями й ліцензіями їхнього виробництва. З огляду на це посадовець закликав усі країни об'єднатися у спільній боротьбі проти недуги.