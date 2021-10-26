На Харківщині прикордонники припинили контрабандну російської атрибутики [ Редактировать ]
На Харківщині прикордонники припинили контрабандну оборудку з атрибутикою російських силовиків. Троє жителів Вовчанська двома "УАЗами" намагалися перевезти вантаж до Росії.
Під час огляду в коробках виявили майже чотири з половиною тисячі пачок цигарок, авто- та мотозапчастини, а також проросійську атрибутику: кокарди, зірочки на погони, триколори. Вилучені товари та авто передали співробітникам митниці. Нині усі обставини з'ясовують.
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