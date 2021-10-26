Фінал змагань відбудеться вже в грудні - на Сумщині

На Кіровоградщині вперше провели етап чемпіонату України з кантрі-кросу для квадроциклів. Для цього спеціально підготували трасу в селі Високі Байраки. Випробувати її зібралися із пів сотні гонщиків з усієї країни.

Які враження в учасників та як боролися за призові місця - далі в сюжеті.

Круті повороти, складні підйоми та спуски. Це траса в селі Високі Байраки - під Кропивницьким. Її підготували спеціально для проведення етапу Чемпіонату України з кантрі-кросу для квадроциклів.

П'ятдесятирічний гонщик Олег приїхав сюди на змагання із Кременчука. Загалом займається автоперевезеннями, а квадроциклами захопився чотири роки тому.

Олег Марич, учасник Чемпіонату України з кантрі-кросу для квадроциклів:

Не вживаємо алкоголю, треба кудись адреналін викидувати, та й викидуємо на техніці. Кіровоградщина в нашому баченні на такій техніці, як ми катаємось - це багато ярів, багато пригорків. Як тут, вона дуже інтересна, бо іде між ярами, над горками, ґрунт нормальний.

Бездоріжжя на квадроциклах долають і наймолодші учасники. Це дев'ятирічна Єва із Сум, за кермом квадроцикла три роки.

Єва Семішкур, учасниця Чемпіонату України з кантрі-кросу для квадроциклів:

Потому что это весело, прикольно. Можно ездить по городам всяким, и можно поехать с папой на тренировку.

До заїзду поруч готується семирічний Захар з Южноукраїнська.

Захар Бровков, учасник Чемпіонату України з кантрі-кросу для квадроциклів:

Так себе было, потом привык, а потом начал заниматься спортом - класс, супер.

Пів сотні спортсменів з різних куточків України змагалися в шести класах за віком та характеристиками квадроциклів. Підкорювали новостворену трасу протяжністю десять кілометрів.

Руслан Савкін, організатор Чемпіонату України з кантрі-кросу для квадроциклів:

Это чемпионат Украины. Они по результатам года получают мастера спорта и кандидата в мастера спорта, но в первую очередь - они не за призами сюда едут, они едут за удовольствием.

Фінал змагань відбудеться вже в грудні - на Сумщині.