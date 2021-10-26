Київ вимагає повернення скіфського золота до України [ Редактировать ]
В ці хвилини має розпочатися засідання Апеляційного суду Амстердама, який оголосить рішення щодо скіфського золота. Київ вимагає повернення кримської колекції до України. Натомість представники окупаційної адміністрації хочуть забрати скарби до Криму.
Колекцію, нагадаю, привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова. Окружний суд Амстердама у грудні 2016 року ухвалив повернути експонати до України. Доки триває судова тяганина, скіфське золото зберігається в музеї Алларда Пірсона.
по теме
Апелляционный суд Амстердама ранее отложил вынесение решения по делу о скифском золоте до 26 октября
Люди зібралися біля суду, де розглядали апеляційну скаргу на вирок фігурантам так званої справи "Хізб ут-Тахрір". Російські силові відомства в тимчасово окупованому Криму ситуацію наразі не коментували.
Київ вимагає повернення кримської колекції до України. Натомість представники окупаційної адміністрації хочуть забрати скарби до Криму.
Таке заявили в представництві президента в Криму. Ідеться про затримання активістів напередодні поблизу будівлі суду.
Николаю Азарову была выбрана заочная мера пресечения
СНБО Украины разработал словарь, который должен помочь в информационной войне с Россией. В нем определены термины и словосочетания, которые желательно использовать в отношении временно оккупированного Россией Крыма и самопровозглашенных "республик" в Донецкой и Луганской областях