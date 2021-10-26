Польща посилює захист своїх кордонів [ Редактировать ]
Польща посилює захист своїх кордонів. Міністерство оборони збільшує до десяти тисяч присутність військових на межі з Білоруссю. Таке рішення ухвалили після спроби штурму кордону цими вихідними.
Нелегали з білоруського боку намагалися силоміць потрапити на територію Польщі, кидали у прикордонників палиці та каміння. Двоє солдатів отримали травми.
Серед мігрантів помітили білоруських прикордонників у цивільному, які допомагали здолати загорожу, перерізаючи дріт.
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Кидали палиці та каміння в офіцерів прикордонної служби. Двоє військових отримали травми, їх забрали до лікарні, загрози їхньому життю немає.
Нелегали намагалися завалити огорожу з колючого дроту колодами та кидали каміння у правоохоронців. Також в іноземців були ножі і сокира.
Щодня польська прикордонна служба розвертає на кордоні близько пів тисячі мігрантів із Афганістану, Іраку, Сирії та інших країн Близького Сходу. Згідно з європейськими законами, Варшава мала б спочатку дозволити їм подати прохання про притулок.
Від серпня польські прикордонники повідомляють про рекордну кількість спроб незаконно проникнути в країну. Переважно це вихідці з Іраку та Афганістану.
Таке рішення ухвалив сейм країни. Від серпня польські прикордонники повідомляють про рекордну кількість спроб незаконно проникнути в країну.