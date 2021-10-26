Польща посилює захист своїх кордонів. Міністерство оборони збільшує до десяти тисяч присутність військових на межі з Білоруссю. Таке рішення ухвалили після спроби штурму кордону цими вихідними.

Нелегали з білоруського боку намагалися силоміць потрапити на територію Польщі, кидали у прикордонників палиці та каміння. Двоє солдатів отримали травми.

Серед мігрантів помітили білоруських прикордонників у цивільному, які допомагали здолати загорожу, перерізаючи дріт.