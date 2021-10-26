В Украине запустили реестр педофилов [ Редактировать ]
Министерство юстиции Украины запустило реестр педофилов. Он пока работает в тестовом режиме. По словам замминистра юстиции Елены Высоцкой, на сегодня в реестре уже есть данные о 171 лице, которые привлекались к ответственности и отбывают наказания за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
Реестр наполняется Минюстом вместе с органами прокуратуры и суда. Пользоваться таким реестром полноценно можно будет со временем.
"Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения, или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу", - отметила Высоцкая.
При этом по ее словам, пока нельзя занести в реестр педофилов человека, если в решении суда прямо не предусмотрена это положение.
"Это - определенная защита прав человека. Абсолютно цивилизованный шаг. Но он несколько усложняет реализацию этого проекта", - добавила она.
Ранее "Подробности" писали об отчиме-педофиле из Одессы, который насиловал 7-летнюю дочь.
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Министр также пояснил, смогут ли граждане сгенерировать соответствующий документ в приложении "Дия"
По его словам, этим вопросом занималось Мининфраструктуры, которое, как отметил министр, справился достаточно быстро - за один день и выдало все необходимые разрешения