"Скіфське золото" має бути передане Україні. Таке рішення ухвалив сьогодні Апеляційний суд Амстердама. Справа стосується близько 500 артефактів із кримських музеїв. Їх привезли на виставку до Нідерландів ще до анексії Криму. Кому саме повертати, музей не міг вирішити без суду. Більше деталей - в Олени Абрамович.

Артефакти із золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння та мечі стародавніх греків і скіфів часів Херсонесу та сарматського періоду. Виставка "Крим - золото і таємниці Чорного моря" приїхала у Нідерланди у лютому 2014. Пів року їх розглядали відвідувачі музея Алларда Пірсона. Потім півтисячі експонатів запакували і відправили у підвал закладу. Доки суд не вирішить, кому їх повертати.

Музей Алларда Пірсона більше не зобов'язаний повертати експонати до кримських музеїв… Хоча експонати походять із Криму і в цьому сенсі також можуть розглядатися, як спадщина Криму, вони є частиною культурної спадщини України.

Це рішення Апеляційного суду Амстердама підтвердило іншу виграну Києвом справу. Ще у грудні 2016 нідерландські суди зобов'язали відвезти усі півтисячі артефактів до Києва. Організаторка виставки, представниця кримських музеїв тоді розплакалась.

Навіщо чинити дії, які роблять людей дезінтегрованими?

Рішення суд ухвалив на основі конвенції ЮНЕСКО. Згідно з нею, художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. Тому їх передадуть до Державного історичного музею України в Києві.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми перемогли та домоглися справедливості. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху.

Українська сторона зробила чимало стратегічних кроків, аби виграти цю справу. Ще в березні 2014-го рішенням уряду експонати передали у власність Міністерства культури. Раніше вони були на балансі музею. На судах слово брала кримчанка Еміне Джапарова - розповідала про становище кримських татар у Криму. У 2020-му українській команді вдалося досягти відведення одного з упереджених суддів.

Та коли саме експонати прибудуть до Києва - поки не відомо. Теперішнє рішення набуде чинності через 3 місяці, якщо Крим не подасть касацію. Тож поки що скарби і далі зберігатимуться у підвалах Амстердамського музею. Не безкоштовно - Україні доведеться заплатити за інвентаризацію та зберігання щонайменше 120 тисяч євро.