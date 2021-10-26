"Скіфське золото" повернеться в Україну за рішенням Апеляційного суду [ Редактировать ]
"Скіфське золото" має бути передане Україні. Таке рішення ухвалив сьогодні Апеляційний суд Амстердама. Справа стосується близько 500 артефактів із кримських музеїв. Їх привезли на виставку до Нідерландів ще до анексії Криму. Кому саме повертати, музей не міг вирішити без суду. Більше деталей - в Олени Абрамович.
Артефакти із золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння та мечі стародавніх греків і скіфів часів Херсонесу та сарматського періоду. Виставка "Крим - золото і таємниці Чорного моря" приїхала у Нідерланди у лютому 2014. Пів року їх розглядали відвідувачі музея Алларда Пірсона. Потім півтисячі експонатів запакували і відправили у підвал закладу. Доки суд не вирішить, кому їх повертати.
Музей Алларда Пірсона більше не зобов'язаний повертати експонати до кримських музеїв… Хоча експонати походять із Криму і в цьому сенсі також можуть розглядатися, як спадщина Криму, вони є частиною культурної спадщини України.
Це рішення Апеляційного суду Амстердама підтвердило іншу виграну Києвом справу. Ще у грудні 2016 нідерландські суди зобов'язали відвезти усі півтисячі артефактів до Києва. Організаторка виставки, представниця кримських музеїв тоді розплакалась.
Навіщо чинити дії, які роблять людей дезінтегрованими?
Рішення суд ухвалив на основі конвенції ЮНЕСКО. Згідно з нею, художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. Тому їх передадуть до Державного історичного музею України в Києві.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Ми перемогли та домоглися справедливості. Дійсно, міжнародне право не швидке, але невідворотне. Всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху.
Українська сторона зробила чимало стратегічних кроків, аби виграти цю справу. Ще в березні 2014-го рішенням уряду експонати передали у власність Міністерства культури. Раніше вони були на балансі музею. На судах слово брала кримчанка Еміне Джапарова - розповідала про становище кримських татар у Криму. У 2020-му українській команді вдалося досягти відведення одного з упереджених суддів.
Та коли саме експонати прибудуть до Києва - поки не відомо. Теперішнє рішення набуде чинності через 3 місяці, якщо Крим не подасть касацію. Тож поки що скарби і далі зберігатимуться у підвалах Амстердамського музею. Не безкоштовно - Україні доведеться заплатити за інвентаризацію та зберігання щонайменше 120 тисяч євро.
по теме
У вітчизняному МЗС мають намір довести протиправність дій РФ, яка в листопаді 2018 року із застосуванням зброї затримала в міжнародних водах Керченської протоки три українських судна – "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу", а разом з ними і 24 українських моряків.
У вітчизняному МЗС мають намір довести протиправність дій РФ, яка у листопаді 2018 року із застосуванням зброї затримала у міжнародних водах Керченської протоки три українських судна – "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу", а разом з ними і 24-рьох українських моряків.
Група туристів з РФ поставила табір та розвела багаття у районі Сіврі-Даг в Анталії.
За словами радника президента США з питань енергетичної безпеки, Амоса Хохштейна, "Північний потік-2" почне працювати не раніше березня 2022 року.
Так, два F-16 перекинули на авіабазу Ірексон на острові Шем'я, розташованому за 200 кілометрів від кордону з РФ.
Разнузданный шабаш вокруг памяти павших в Великой Отечественной войне, устроенный мэром Садовым, его стремление торговать останками героев - это постыдное преступление перед совестью и моралью, новый уровень низости и мерзости, до которого раньше украинская власть, несмотря на все свои старания, еще не опускалась. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ