Міноборони Польщі збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю [ Редактировать ]
Польща посилює захист своїх кордонів. Міністерство оборони збільшить до 10 тисяч присутність військових на межі з Білоруссю.
Таке рішення урядовці ухвалили після того, як на вихідних нелегали з білоруського боку намагалися силоміць потрапити на територію Польщі, кидали у прикордонників палиці та каміння.
Двоє солдатів отримали травми. Серед мігрантів було помічено білоруських прикордонників у цивільному, які допомагали здолати загорожу, перерізаючи дріт.
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Кидали палиці та каміння в офіцерів прикордонної служби. Двоє військових отримали травми, їх забрали до лікарні, загрози їхньому життю немає.
Нелегали намагалися завалити огорожу з колючого дроту колодами та кидали каміння у правоохоронців. Також в іноземців були ножі і сокира.
Незаконно перетнути кордон намагаються з боку Білорусі. За останню добу нарахували понад 660 порушників.
Якщо мігранта затримали після незаконного перетину кордону, його негайно змусять залишити територію країни.
Щодня польська прикордонна служба розвертає на кордоні близько пів тисячі мігрантів із Афганістану, Іраку, Сирії та інших країн Близького Сходу. Згідно з європейськими законами, Варшава мала б спочатку дозволити їм подати прохання про притулок.