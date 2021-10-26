Серед мігрантів було помічено білоруських прикордонників у цивільному.

Польща посилює захист своїх кордонів. Міністерство оборони збільшить до 10 тисяч присутність військових на межі з Білоруссю.

Таке рішення урядовці ухвалили після того, як на вихідних нелегали з білоруського боку намагалися силоміць потрапити на територію Польщі, кидали у прикордонників палиці та каміння.

Двоє солдатів отримали травми. Серед мігрантів було помічено білоруських прикордонників у цивільному, які допомагали здолати загорожу, перерізаючи дріт.