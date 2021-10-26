"Північний потік-2" почне працювати в березні 2022 року [ Редактировать ]
Сертифікація "Північного потоку-2" може затягтися до березня - заявили у Держдепі США. За словами радника президента США з питань енергетичної безпеки, Амоса Хохштейна, "Північний потік-2" почне працювати не раніше березня 2022 року.
Саме тому РФ наразі має користуватися чинними магістралями для постачання газу в Європу. Також, на думку Хохштейна, президент Росії - за крок до використання природного газу як політичного інструменту.
Оскільки, саме РФ "єдиний постачальник, який має велике значення для європейської енергетичної безпеки на цей зимовий період".
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