Сертифікація "Північного потоку-2" може затягтися до березня - заявили у Держдепі США. За словами радника президента США з питань енергетичної безпеки, Амоса Хохштейна, "Північний потік-2" почне працювати не раніше березня 2022 року.

Саме тому РФ наразі має користуватися чинними магістралями для постачання газу в Європу. Також, на думку Хохштейна, президент Росії - за крок до використання природного газу як політичного інструменту.

Оскільки, саме РФ "єдиний постачальник, який має велике значення для європейської енергетичної безпеки на цей зимовий період".