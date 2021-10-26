До нової єгипетської столиці переїде парламент [ Редактировать ]
У Єгипті оголосили конкурс на назву та логотип нової столиці.
Її планують облаштувати за останнім словом техніки та урбаністики. Тож назва має демонструвати ідею суспільного прогресу за допомогою науки, інновацій та сталого розвитку.
Будівельні роботи розпочали 2015-го року за 50 кілометрів на схід від Каїра. За проєктом, у новому місті зможуть жити 6 із половиною мільйонів людей. Вартість першого етапу спорудження - 45 мільярдів доларів.
Незабаром до нової столиці переїдуть головні держустанови, зокрема парламент, уряд та міністерства. Конкурсні пропозиції щодо назви прийматимуть до 18 листопада.
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