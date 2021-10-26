Надя Дорофеева снялась для VOGUE [ Редактировать ]
Источник: Instagram
Украинская певица Надя Дорофеева приняла участие в фотосессии для модного глянцевого журнала Vogue. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Красиво лежу на страницах ноябрьского Vogue Ukraine.
Исполнительница предстала в черном платье на бретелях. На черно-белом фото она лежала на полу с распущенными волосами, яркой улыбкой на лице и закрытыми глазами.
Также на этом фото Надя показала свои татуировки, расположенные на руках.
Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.
Еще сообщалось, что Лобода в купальнике восхитила фанатов. На фото Светлана позирует в полосатом купальнике от известного бренда Dior. Дополнили образ массивный украшения и большие солнцезащитные очки.
Также мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.
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