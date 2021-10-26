Украинская певица Надя Дорофеева приняла участие в фотосессии для модного глянцевого журнала Vogue. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Красиво лежу на страницах ноябрьского Vogue Ukraine.

Исполнительница предстала в черном платье на бретелях. На черно-белом фото она лежала на полу с распущенными волосами, яркой улыбкой на лице и закрытыми глазами.

Также на этом фото Надя показала свои татуировки, расположенные на руках.

Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.

Еще сообщалось, что Лобода в купальнике восхитила фанатов. На фото Светлана позирует в полосатом купальнике от известного бренда Dior. Дополнили образ массивный украшения и большие солнцезащитные очки.

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