Війна на Донбасі: минулої доби українське військо зазнало втрат [ Редактировать ]
В українському війську втрати. На Донбасі загинув армієць. Ще одного поранено, його стан задовільний. Загалом у штабі нарахували сім порушень режиму тиші. Біля Гранітного і Кримського ворог відкривав вогонь із важких мінометів.
Неподалік Троїцького та Новозванівки цілив із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу Павлополя противник скинув із безпілотників вибухові постріли ВОГ-17. На ворожі атаки наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
по теме
Двох українських військових поранено на сході минулої доби. Один боєць підірвався на вибухівці, інший постраждав під час ворожого обстрілу.
Один боєць підірвався на вибухівці, інший постраждав під час ворожого обстрілу. Обидва армійці у задовільному стані - повідомили у штабі.
Неподалік Кам'янки ворог цілив із мінометів 82 калібру, поблизу Пісків - зі стрілецької зброї, а в напрямку Золотого-4 - з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів. А в напрямку Травневого окупаційні війська вели вогонь з протитанкових гранатометів.
Чотири ворожі атаки було на Донбасі минулої доби. У районі Кам'янки противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.