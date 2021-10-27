В українському війську втрати. На Донбасі загинув армієць. Ще одного поранено, його стан задовільний. Загалом у штабі нарахували сім порушень режиму тиші. Біля Гранітного і Кримського ворог відкривав вогонь із важких мінометів.

Неподалік Троїцького та Новозванівки цілив із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу Павлополя противник скинув із безпілотників вибухові постріли ВОГ-17. На ворожі атаки наші захисники відкривали вогонь у відповідь.