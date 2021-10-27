Моторошна ДТП сталася напередодні в Харкові [ Редактировать ]
Моторошна ДТП сталася напередодні ввечері в Харкові. Автомобіль "Інфініті" - мчав проспектом Гагаріна на швидкості понад 100 кілометрів на годину. На одному з перехресть він не зупинився на червоне світло й буквально протаранив автомобілі, які виїжджали на зелене.
Момент зіткнення зафільмували камери спостереження. Після трощі машини пролетіли ще декілька метрів, знесли світлофор, рекламний щит та знак пішохідного переходу. Водій "Шевроле" загинув. А водій і чотири пасажири "Інфініті", яка летіла на червоне - в лікарні. Як повідомили в поліції, серед них є й неповнолітня дитина.
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