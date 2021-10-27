Підрозділи морської піхоти провели масштабні навчання на адмінкордоні з Кримом [ Редактировать ]
Потужна канонада на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Українські підрозділи нашої морської піхоти провели масштабні навчання - відпрацьовували дії в разі вторгнення противника з моря. Головним учасником стрільб стала українська самохідна артилерія. Як відстрілялися - далі в матеріалі.
Військова колона з танків і бронетранспортерів іде зачищати плацдарм. Мають знешкодити умовного ворога. За легендою, на територію Херсонської області вдерся морський десант противника.
І от на полігон заїжджають самохідні артилерійські установки з квітковою назвою "Гвоздика". Військові їх іще лагідно називають "саушками". Калібр снаряда - 122 міліметри.
Іван - навідник артилерійської установки. Каже, техніка стрільби з "Гвоздики" - це надскладна математика.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Як ми стріляємо навісним пострілом, а не прямим наведенням - ми не бачимо ціль. Нас коректують наші розвідники. Тому саме використовується цей приціл для наведення, для визначення цілі.
Вадим мріяв про небо, а зрештою став водієм-механіком. І не звичайної машини, а важкої артилерії.
Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:
Залізо - те живе создание. До нього треба мати підхід. Они ее чувствуют до кожного сантиметра железа. Ну пілот так же само на отой машине.
Коригували вогонь САУ за допомогою безпілотників. І точність влучання, кажуть у командуванні ЗСУ, була бездоганною.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:
Безпілотна авіація своєчасно виявила критичні та важливі цілі та вчасно передавала їх для координації вогневого ураження. В ході виконання вогневих завдань самохідна артилерія готова до адекватних дій та перебуває у постійній бойовій готовності.
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На допомогу нашим оборонцям прийшла батарея протитанкових гармат "Рапіра". Калібр 100 міліметрів. Це - надзвичайно високоточні гармати, що влучно знищують броньовану техніку.
Пакет безпекової допомоги містить також медичне устаткування, засоби радіолокаційної боротьби та боєприпаси під калібри НАТО.
За легендою, противник висадив морський десант за підтримки бронетехніки. Протистояла нападникам батарея протитанкових гармат "Рапіра".
Екіпажі комплексів за легендою навчань терміново виїжджають на завдання. Здійснили марш, зайняли вогневі позиції.
Про це йдеться у заяві суду. Там наголосили - це тимчасовий захід, що діятиме до стабілізації ситуації в Криму.