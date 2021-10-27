Потужна канонада на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Українські підрозділи нашої морської піхоти провели масштабні навчання - відпрацьовували дії в разі вторгнення противника з моря. Головним учасником стрільб стала українська самохідна артилерія. Як відстрілялися - далі в матеріалі.

Військова колона з танків і бронетранспортерів іде зачищати плацдарм. Мають знешкодити умовного ворога. За легендою, на територію Херсонської області вдерся морський десант противника.

І от на полігон заїжджають самохідні артилерійські установки з квітковою назвою "Гвоздика". Військові їх іще лагідно називають "саушками". Калібр снаряда - 122 міліметри.

Іван - навідник артилерійської установки. Каже, техніка стрільби з "Гвоздики" - це надскладна математика.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Як ми стріляємо навісним пострілом, а не прямим наведенням - ми не бачимо ціль. Нас коректують наші розвідники. Тому саме використовується цей приціл для наведення, для визначення цілі.

Вадим мріяв про небо, а зрештою став водієм-механіком. І не звичайної машини, а важкої артилерії.

Вадим, військовослужбовець Збройних сил України:

Залізо - те живе создание. До нього треба мати підхід. Они ее чувствуют до кожного сантиметра железа. Ну пілот так же само на отой машине.

Коригували вогонь САУ за допомогою безпілотників. І точність влучання, кажуть у командуванні ЗСУ, була бездоганною.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ: