"ОПЗЖ требует отчета министра здравоохранения в парламенте" - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Власть провалила подготовку к очередной волне коронавируса, время летней "передышки" было потрачено впустую и медицинской системе вновь грозит коллапс. Поэтому, "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отчета министра здравоохранения в парламенте. Об этом Сопредседатель ОП-ЗЖ Юрий Бойко написал в Facebook.
"Мы требуем отчета министра здравоохранения в Верховной Раде. Он должен ответить, сколько кислорода есть у медучреждений, на сколько дней его хватит, как министерство будет налаживать его бесперебойные поставки. И мы не ждем пустых оправданий – пока власть ищет оправдания своей безалаберности, украинцы умирают. Нам нужны конкретные ответы и действия", - подчеркнул Юрий Бойко.
Политик напомнил, что с начала сентября количество заболевших COVID-19 выросло в 9 раз. Количество свободных коек в стационарах для лечения больных с коронавирусной инфекцией быстро сокращается. Например, в Донецкой области уже занято 87% коек с подведенным кислородом. В Запорожской – 85%, Сумской – 81%, Одесской – 78%.
"Кислорода не хватает – и это не единичные случаи в отдельных медучреждениях. Такая ситуация по всей стране. И виной – наплевательское отношение правительства к обеспечению медицинской системы всем необходимым накануне новой волны эпидемии", - отметил народный депутат.
Сопредседатель фракции оппозиционеров добавил, что на фоне оптимистичных заявлений МОЗ, СМИ пестрят сообщениями из всех регионов о критической ситуации с госпитализацией больных на COVID-19.
"Во многих городах, включая областные центры и г. Киев, загруженность ряда больниц подходит к 100%. Во Львовской инфекционной больнице пациентов размещают в учебных комнатах и коридорах, как и во время предыдущего пика заболеваемости "скорые" опять стоят в очередях под приемными отделениями, больных часами возят в "скорых" от больницы к больнице в поисках свободных мест", - заявил оппозиционный политик.
Он добавил, что в среднем по стране уже занято 67,36% коек, обеспеченных кислородом. По его словам, при такой интенсивности заполнения стационаров, уже к середине ноября в стране не останется ни одной койки с централизованной подачей кислорода и кислородными концентраторами для лечения больных COVID-19.
"Могут оправдаться самые пессимистические прогнозы специалистов о полном коллапсе медицинской системы. Всю ответственность за это несет правительство. И отдельные кадровые перестановки ситуацию не исправят. Мы требуем отставки всего Кабмина, провалившего борьбу с эпидемией", - резюмировал Юрий Бойко.
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