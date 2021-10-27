Новини легальних секторів економіки - далі в огляді від Оксани Тупальської.

Лише 45 % житлового фонду України забезпечені теплом. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій. Лідерами цього опалювального сезону стали Закарпатська та Тернопільська області. Майже 90 % осель під'єднали до тепла ще у восьми областях.

Під час перевірки підприємств-постачальників Держенергонаглядом було виявлено 3 тисячі порушень. Насамперед - це зношені тепломережі. Приблизно половину порушень уже усунули.

Київський завод "Більшовик" продали на аукціоні майже за 1,4 мільярда гривень. Покупець заплатив на 40 мільйонів гривень більше, ніж стартова пропозиція. Він зобов'язався погасити 400 мільйонів гривень боргу перед держбюджетом, кредиторами та виплаті зарплатні працівникам.

Крім того, впродовж трьох років новий власник "Більшовика" має інвестувати в модернізацію підприємства щонайменше 57 мільйонів гривень. До кінця року під час великої приватизації уряд планує продати ще шість стратегічних державних підприємств. Зокрема, Об'єднану гірничо-хімічну компанію, нафтопереробний завод та низку Обленерго.

В Україні на 20 відсотків здорожчає гречка. Про це повідомив виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. За даними Мінагрополітики цьогоріч очікують рекордний урожай - 110 тисяч тонн. Тоді як річне споживання продукту становить на 70 тисяч тонн більше - 180 тисяч. У минулі роки дефіцит покривали завдяки імпорту з РФ. Але цього року Росія внесла гречку до переліку стратегічних товарів і заборонила експорт в Україну.

Монету номіналом 25 копійок продадуть на аукціоні зі стартовою вартістю 4,5 тисячі гривень. На монеті з латуні 1992 року випуску вибитий широкий герб, затерті листки та є специфічна двійка. Саме через це "квотер" зацікавив нумізматів. Монета не була в реставрації, хоч і має видимі дефекти. Аукціон розпочнеться наприкінці тижня й триватиме до кінця листопада.