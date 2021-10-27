Польща посилить армію через загрозу з боку Росії.

Про це заявив віце-прем'єр Ярослав Качинський. Він пропонує збільшити оборонний бюджет, а також чисельність армії майже вдвічі - до 250-ти тисяч військовиків та ще 50-ти тисяч резервістів. Окрім того, уряд країни планує закупити озброєння у США.

Такі дії необхідні аби, за словами Качинського, протистояти "імперським амбіціям Росії", а також гібридній війні, яку проти Польщі веде Білорусь. Нагадаю, із серпня країни Балтії і Польща потерпають від потоку нелегалів. Мігранти незаконно намагаються потрапити в ЄС саме через Білорусь.