У центрі уваги - енергетичні перспективи в Україні та в світі.

Водневий потенціал. У Києві стартував сьомий міжнародний газовий форум. У центрі уваги - енергетичні перспективи в Україні та в світі. А на тлі цінових газових гойдалок - особливо актуальними стають альтернативні джерела енергії. Приміром, водень.

Які успіхи в цій галузі має Україна? - розкаже Даніїл Снісар.

Водень - чиста заміна - і газу для опалення, і бензину або дизелю - для машин та потягів. І головне - екологічніша! В процесі його згоряння утворюється - тільки вода.

Тож дедалі більше країн - розглядають водень, як зелену альтернативу. Країни Євросоюзу мають намір відмовитись від спалювання вугілля та природного газу до 2050 року. Тому вливають в розвиток такої енергії мільярдні інвестиції.

Аналогічні цілі переходу на чисті види енергії мають всі розвинуті країни. Наприклад, Японія до 2030 року планує вдвічі скоротити власні викиди.

Леонід Уніговський, генеральний директор ТОВ "НафтогазБудІнформатика":

Є такий термін - декарбонізація. Тобто, ми повинні підійти до суттєвого зменшення викидів. Ми повинні розуміти, що це світова практика, світова тенденція і ми не можемо відставати. Тому, довелося б використовувати те, що буде зроблене іншими. А так, все ж таки потенціал, і науковий, і інженерний в Україні є.

Про водневі перспективи України - говорили на міжнародному газовому форумі у столиці. Окрема дискусія - про роль гідрогену.

Янез Копач, голова секретаріату Енергетичного співтовариства:

Гідроген - це газ, який безумовно увійде у наше безкарбонатне майбутнє. Це добре, що Україні, зокрема, Регіональна Газова компанія проводить тестування та дослідження напрямку - це шлях до успіху. Адже Україна - одна з небагатьох, яка має чималий водневий потенціал - тут є всі умови для його виробництва і використання.

РГК стала першою українською компанією серед 67 учасників консорціуму Ready4H2. До цього об'єднання входять провідні газорозподільні компанії з країн Європи, які працюють над підготовкою газових мереж до використання водню для досягнення їх кліматичної нейтральності. Головне завдання консорціуму представити у лютому 2022 року проєкт водневої стратегії для газорозподільної галузі Європи.

Станіслав Казда, директор зі стратегічного розвитку Регіональної газової компанії:

У нас у одних из немногих есть уже опыт работы с водородом. И у нас уже есть реальные результаты. Мы в 20-м году открыли проект тестирования водорода. Мы в 20-м году уже завершили первую часть статических испытаний - влияние водрода на газовую инфраструктуру. В этом году мы перешли к динамическим испытаниям. И до конца этого года мы хотим начать поставлять двадцати процентную смесь уже некоммерческим клиентам с наших полигонов.

А вже 2023-го року в компанії планують перші поставки газоводневої суміші комерційним клієнтам.