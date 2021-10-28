Польська поліція затримала двох шахраїв з України. Молоді хлопці, 24 та 25 років, організували схему з видурювання грошей. Вони розсилали своїм жертвам підробні рахунки за комуналку.

Аби не викликати підозри, вимагали невеличкі суми. А разом із ними отримували логіни та паролі, а відтак і доступ до банківських рахунків. На гачок потрапили майже 400 тисяч жителів Польщі. Збитки складають десятки тисяч злотих. Правоохоронці з'ясовують, чи мали зловмисники спільників.