За это решение проголосовали все члены комиссии/ фото: Slovoidilo

В Сумской области абсолютно все учреждения среднего образования переведут на дистанционную форму работы. Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

Такое решение приняли в областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Таким образом, школы на будут "очно" посещать ученики с 1 по 11 класс.

Отмечается, что за это решение проголосовали все члены областной комиссии. Оно обусловлено тем, что заболеваемость COVID-19 в области растет быстрыми темпами. Известно, что за октябрь 2021 года коронавирус обнаружили у 693 учеников.

Читайте также, школы Львова переведены на дистанционную форму обучения. Власти ожидают решения комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о переводе Львова в "красную" карантинную зону.

Кроме того, в Житомире школьникам продлили каникулы до 7 ноября. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании, комиссия рекомендовала руководителям учреждений профессионально-технического образования перейти на дистанционную форму обучения с 27 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.