Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом Министерство образования и науки решило перевести большинство высших учебных заведений и школ на каникулы уже с понедельника, 25 октября. Об на брифинге по итогам заседания СНБО заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

Аппарат СНБО обращался в Министерство образования. Там приято решение о том, чтобы, начиная с понедельника подавляющее большинство всех высших учебных заведений пошло на отдых, пошло на каникулы. Мы считаем, что нужно школьников с понедельника... они должны быть также отправлены на каникулы, может быть, за исключением детей, которые обучаются там с 1 по 4 класс.

Секретарь СНБО отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет принимать Кабмин и соответствующие ведомства.

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Ранее глава Минобразования Сергей Шкарлет заявил, что "дистанционка" будет действовать в стране с 25 октября по 15 ноября. В школах обучение будет организовано с учетом эпидемической обстановки, которая сложится в конкретных регионах со следующей недели.

Напомним, что на заседании 22 октября СНБО поручил правительству за три дня решить вопрос с бесперебойной поставкой газа населению и предприятиям для прохождения отопительного сезона.