Школы и ВУЗы с 25 октября отправятся на каникулы - Данилов [ Редактировать ]
Источник: Слово и Дело
Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом Министерство образования и науки решило перевести большинство высших учебных заведений и школ на каникулы уже с понедельника, 25 октября. Об на брифинге по итогам заседания СНБО заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
Аппарат СНБО обращался в Министерство образования. Там приято решение о том, чтобы, начиная с понедельника подавляющее большинство всех высших учебных заведений пошло на отдых, пошло на каникулы. Мы считаем, что нужно школьников с понедельника... они должны быть также отправлены на каникулы, может быть, за исключением детей, которые обучаются там с 1 по 4 класс.
Секретарь СНБО отметил, что окончательное решение по данному вопросу будет принимать Кабмин и соответствующие ведомства.
Ранее глава Минобразования Сергей Шкарлет заявил, что "дистанционка" будет действовать в стране с 25 октября по 15 ноября. В школах обучение будет организовано с учетом эпидемической обстановки, которая сложится в конкретных регионах со следующей недели.
Напомним, что на заседании 22 октября СНБО поручил правительству за три дня решить вопрос с бесперебойной поставкой газа населению и предприятиям для прохождения отопительного сезона.
по теме
Геть - дистанцію! У селах Рівненщини - батьківське повстання! Вони просять повернути дітей за парти. Виходять на мітинги та пишуть листи чиновникам!
Через погіршення епідситуації у багатьох містах діти припинять навчання вже наступного тижня.
Відпочиватимуть учні в Івано-Франківську, Вінниці, Хмельницькому, Херсоні та на Харківщині. А за парти повернуться - аж у листопаді.
СНБО поручил Кабмину в трехдневный срок принять меры по бесперебойному снабжению газа. Также Украина решила поделиться газом с Молдовой, где объявлен режим чрезвычайной ситуации
Отже - у "червоній" зоні забороняється відвідувати ресторани й торговельно-розважальні центри. Спортзали й кінотеатри - будуть на замку. Готелі - теж закриються.