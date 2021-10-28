Зухвале вбивство в Сумах.

Напередодні близько 9-ої вечора невідомий застрелив там активіста "Правого сектору" Олександра Іваніну. Сталося це біля будинку чоловіка, коли той разом із дружиною приїхав додому. За словами свідків, зловмисник дочекався, поки Іваніну вийде з автівки і вистрілив у нього кілька разів. Активіст помер на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Нападника шукають. Йому загрожує до 15 років за гратами.

Володимир Крупецьких, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Сумській області: