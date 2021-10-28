Швейцарія розширила персональні санкції за окупацію Криму [ Редактировать ]
Персональні санкції за окупацію українського Криму розширила Швейцарія. Про оновлення повідомив Державний секретаріат економіки країни.
Під санкціями відтепер іще вісім осіб. Це очільники кримського управління ФСБ та слідчого комітету, а також кримські судді, слідчі та прокурори. Вони потрапили до "чорного списку" за підтримку, цитую, "дій та політики, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України".
Санкції передбачають обмеження на поїздки до ЄС та замороження фінансових активів.
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Швейцарія розширила персональні санкції за окупацію Криму - повідомляє Державний секретаріат економіки країни. Під санкціями - ще вісім осіб.
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