Санкції передбачають обмеження на поїздки до ЄС та замороження фінансових активів.

Персональні санкції за окупацію українського Криму розширила Швейцарія. Про оновлення повідомив Державний секретаріат економіки країни.

Під санкціями відтепер іще вісім осіб. Це очільники кримського управління ФСБ та слідчого комітету, а також кримські судді, слідчі та прокурори. Вони потрапили до "чорного списку" за підтримку, цитую, "дій та політики, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України".

Санкції передбачають обмеження на поїздки до ЄС та замороження фінансових активів.