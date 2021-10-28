За час пандемії в країні інфікувалися понад мільйон людей.

Швеція схвалила третє щеплення протиковідними вакцинами. Бустерну дозу отримають ті, кому за 65, а також медпрацівники та персонал будинків літніх людей.

Нагадаю, Швеція свого часу не зупиняла економіку, покладаючись на почуття громадянського обов'язку жителів. За час пандемії в країні інфікувалися понад мільйон людей. Майже 15 тисяч померли.