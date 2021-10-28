Швеція схвалила бустерну дозу протиковідної вакцини [ Редактировать ]
Швеція схвалила третє щеплення протиковідними вакцинами. Бустерну дозу отримають ті, кому за 65, а також медпрацівники та персонал будинків літніх людей.
Нагадаю, Швеція свого часу не зупиняла економіку, покладаючись на почуття громадянського обов'язку жителів. За час пандемії в країні інфікувалися понад мільйон людей. Майже 15 тисяч померли.
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33 мільйони доз від компанії "Модерна" Сполучені Штати мали отримати з грудня по лютий. Натомість Білий дім відтермінує доставку свого препарату і дасть можливість країнам Африканського союзу отримати ці дози.
Втім, тепер за рішенням суду більшість муніципальних службовців мають вже до завтра отримати одну дозу вакцини. Ті, хто підтвердить факт щеплення, отримають премію 500 доларів.
Найбільше нових випадків зареєстрували в Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
Бустерну дозу отримають ті, кому за 65, а також медпрацівники та персонал будинків літніх людей.
Тож від суботи червоними на ковідній мапі будуть уже 15 регіонів. Щодо коронавірусної статистики за минулу добу, то вона така: нових хворих - понад 22 тисячі.