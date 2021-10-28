Не вище ніж 150 метрів заввишки.

У Китаї запровадили обмеження на будівництво нових хмарочосів. Як повідомили в Міністерстві житла, міського та сільського будівництва КНР, багатоповерхівки в містах з населенням до трьох мільйонів осіб не мають бути вищими за 150 метрів.

У містах-трьохмільйонниках заборонено зводити будівлі понад 250 метрів. За місцевими звітами, хмарочоси потрібні в мегаполісах, як-от: Шанхай і Шеньчжень. Китай відомий у світі своїми висотками. Наприклад, 632-метрова Шанхайська вежа і майже 600-метровий фінансовий центр в Шеньчжене.