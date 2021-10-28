І далі трохи експериментального мистецтва. Каву на фарби перетворив художник із Албанії. І запевняє - його роботи, крім мистецької вартості, мають ще й цілющу силу. Чому саме - дивіться далі.

Цього чоловіка звати Давид, він - художник. Щоправда, пише картини митець не фарбами, а кавою в кафе. Ба більше, створення портретів має лікувальну функцію. Давид, завдяки малюванню, допомагає людям боротися з негативними емоціями.

Давид Крімаді, художник:

Така арт-терапія допомогла багатьом людям, портрет яких я намалював кавою. Спочатку відвідувачі закладів неохоче йдуть на контакт. Проте з часом вдається налагодити стосунки, спілкування стає легшим між художником і моделлю.

Під час створення картини гість кав'ярні може розповісти будь-яку історію про себе. Саме така оповідь визначить, який вигляд матиме портрет відвідувача у фіналі. Зазвичай люди діляться тим, що найбільше "болить".

Олександра Омері, студентка:

Це справді було як терапія. У цій картині я побачила всі свої емоції, переживання та думки.

Головна мета Давида - підтримати і трохи розважити людей під час пандемії. Сам процес створення картини чоловік називає арт-терапією. Та запевняє - це справді може розрадити у скрутний період життя.

Грета Гуга, психіатр:

Мистецтво - це оздоровча форма спілкування, яку рекомендують лікарі тим, хто страждає депресією і тривожністю.

Для багатьох албанців кава - життєво необхідний напій. Так, країна з населенням менше ніж 3 мільйони, має багато різних закладів харчування. На 100 тисяч албанців припадає близько шести сотень кафе.

Давид Крімаді, художник:

В Албанії кава - це спосіб життя. Молодь зустрічається в кав'ярнях, розповідає про все, що сталося вдома, у школі. Відвідувачі закладів - як окрема громада, родина, що формується саме в кафе, члени якої допомагають одне одному.

Давид переконаний, що часто "вийти на каву" - привід поспілкуватися, а не посмакувати напоєм. І вдвічі приємніше, коли після розмови можна отримати "кавовий портрет".