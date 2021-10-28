Убив на очах у дружини.

У Сумах невідомий розстріляв активіста "Правого сектору" Олександра Іваніну. Це сталося біля його будинку напередодні приблизно о 9-ій вечора. За словами очевидців, Олександр разом із дружиною вийшов із авто, і відкрив багажник. У той час злочинець, який його чекав, випустив у чоловіка кілька куль.

Активіст помер на місці. Нападника розшукують. За умисне вбивство стрільцю загрожує до 15 років за ґратами. А в поліції вже назвали головні версії злочину.

Володимир Крупецьких, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Сумській області: