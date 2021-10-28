Активіста "Правого сектору" застрелили на очах у дружини [ Редактировать ]
Убив на очах у дружини.
У Сумах невідомий розстріляв активіста "Правого сектору" Олександра Іваніну. Це сталося біля його будинку напередодні приблизно о 9-ій вечора. За словами очевидців, Олександр разом із дружиною вийшов із авто, і відкрив багажник. У той час злочинець, який його чекав, випустив у чоловіка кілька куль.
Активіст помер на місці. Нападника розшукують. За умисне вбивство стрільцю загрожує до 15 років за ґратами. А в поліції вже назвали головні версії злочину.
Володимир Крупецьких, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Сумській області:
На тілі було виявлено три кульових поранення в спину, а одне - в грудну клітку. Серед мотивів вчинення злочину розглядається версія вбивства, вчиненого на замовлення у зв'язку з діяльністю потерпілого та вбивство на грунті особисто неприязних стосунків. Проводяться заходи з встановлення та затримання зловмисника.
по теме
Сталося це біля будинку чоловіка, коли той разом із дружиною приїхав додому. За словами свідків, зловмисник дочекався, поки Іваніну вийде з автівки і вистрілив у нього кілька разів.
17-річний хлопець так своєї провини й не визнав, а коли давав свідчення, насміхався. Навіть під час оголошення вироку усіх присутніх обзивав лайливими словами.
У Туреччині заарештували шістьох іноземців. Це четверо росіян, узбек і українець.
Серед зниклих - жінки й діти. За даними Нью-Йорк Таймс, до викрадення причетна одна з банд, які орудують на Гаїті.
Житель невеликого норвезького містечка минулого тижня убив 5 людей. Що спонукало чоловіка до такого злочину і чому правоохоронці змінили версію слідства?