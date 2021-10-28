Про роль вірменської церкви говорили сьогодні на міжнародній конференції.

30-річчя з дня відновлення своєї діяльності в Україні відзначає Вірменська апостольська церква. Це одна з найдавніших християнських церков.

У нашій країні вона існувала до кінця Другої світової війни, а потім була знищена радянським режимом. А відновили її лише у 1991 році. Про роль вірменської церкви говорили сьогодні на міжнародній конференції. Її організували науковці та представники церков, спільно із Союзом вірмен України. Зустріч провели в "Софії Київській".

Маркос Оганесян, голова Української єпархії Вірменської апостольської церкви:

Приподнести историю украинской епархии Армянской апостольской церкви и деятельности её в Украине. А также, самое главное - подчеркнуть ту радость восстановления после совесткой власти, деятельности армянской церкви. Армянских епархий, исторически очень много было в Украине. Но одной укринской епархии у нас исторически не было, целой. И она появилась в 1991 году.

Ірина Гаюк, доцент кафедри Львівської національної академії мистецтв: