Голову закарпатської облради звільнили таємним голосуванням [ Редактировать ]
Владний переворот на Закарпатті. Там на сесії облради достроково відправили у відставку голову - Олексія Петрова.
Сьогодні на засіданні мали розглянути реорганізацію комунальних лікарень та бібліотек. Але Петров змінив порядок денний і переніс це питання на місяць. Утім, депутати, які зібралися в сесійні залі, таки вирішили провести засідання. Обрали головуючим депутата Володимира Чубірка. І таємним голосуванням звільнили голову облради! Олексій Петров назвав це рішення незаконним і вже подав заяву до прокуратури, СБУ та поліції.
Олексій Петров, голова Закарпатської обласної ради:
-То, що відбувається зараз, це означає порушення закону, це правопорушення, яке передбачене кримінально-процесуальним кодексом.- Ви працюєте далі? –Да, я працюю далі. -А ця сесія повноважна?-Ні, ця сесія не була повноважна відповідно до регламенту і до закону. Я звернення направив відповідно до статті 214 "заява про вчинення злочину". Є відео-фіксація цього процесу, який відбувається в сесійних залах. Який був незаконно захоплений групою осіб. Хай правоохоронні органи надають оцінку.
Володимир Чубірко, депутат Закарпатської обласної ради:
Подав в прокуратуру - все добре. А шо прокурори будуть тут голосувати? Нас же обрав народ, як може бути незаконна сесія, якщо є кворум?
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