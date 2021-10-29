Дитинча носорога з'явилося на світ у Нідерландах [ Редактировать ]
Дитинча носорога з'явилося на світ у Нідерландах. Пологи транслювали в прямому ефірі з вольєра. Для самиці носорога - це вже восьма дитина. Малюк і мама почуваються добре, запевняють у зоопарку. Дитинчаті вже навіть обрали ім'я. Його назвали Старком - на честь одного з працівників звіринцю, який виходить на пенсію.
Марлін Гізен, доглядачка тварин:
У цієї самки вже є семеро дітей, тому вона доволі досвідчена. Пологи пройшли швидко та добре. Маленькі носороги дуже довго залишаються біля своєї мами. Вона їх постійно захищає. Цікаво, що більшість немовлят у світі тварин гуляють поряд із мамою, проте носороги навпаки. Дитинча ніби самостійно досліджує світ, хоча мама завжди йде за ним і оберігає.
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