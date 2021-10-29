Дитинча носорога з'явилося на світ у Нідерландах. Пологи транслювали в прямому ефірі з вольєра. Для самиці носорога - це вже восьма дитина. Малюк і мама почуваються добре, запевняють у зоопарку. Дитинчаті вже навіть обрали ім'я. Його назвали Старком - на честь одного з працівників звіринцю, який виходить на пенсію.

Марлін Гізен, доглядачка тварин: