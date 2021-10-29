Рятувати світ від сміття та водночас створювати розвагу - вдалося одному винахіднику в Бразилії. Там із використаних кришечок від пляшок почали виготовляти скейтборди.

Як налаштували виробництво та чи надійні такі "дошки" - дізнавалася Вікторія Парфенюк.

Аріан родом із Канади. Ще до початку пандемії переїхав сюди, у Бразилію. На батьківщині чоловік працював інженером-механіком, але тут узявся рятувати природу. У найбільших нетрях Ріо-де-Жанейро, Росіньї, Аріан виготовляє скейтборди з кришечок від пляшок.

Аріан Раєгані, організатор проєкту:

Ми не фабрика з виробництва скейтбордів, ця справа - набагато важливіша. Ми хочемо створити тут, у Росіньї, центр із вторинної переробки.

Кожен скейтборд повністю вироблений із пластику. Для одного потрібно 500 кришечок. Їх подрібнюють, плавлять, поміщають у форму, а після цього запікають у звичайній промисловій печі для піци. Один такий скейтборд можна зробити всього за дві години. Згодом він потрапить до рук дітей із сиротинця.

Марія дель Розаріо, переробниця сміття:

Я дуже щаслива, що працюю тут, адже з цього сміття роблять скейти для дітей. А це дуже хороша справа.

Утім, зупинятися лише на виготовленні скейтбордів Аріан не планує. У Росіньї щодня продукують 230 тонн сміття, проте тут немає місцевих підприємств із перероблювання та утилізації відходів. Саме для цього чоловік і створив свій стартап.

Аріан Раєгані, організатор проєкту:

Наразі ми працюємо з пластиком, але в майбутньому плануємо переробляти папір, метал, скло та багато іншого. Ми також хочемо приводити на фабрику дітей, щоб вони дізналися про переробку сміття, аби запобігти проблемі забруднення природи.

Аріан уже читає лекції для дорослих і дітей про важливість сортування та переробки сміття. За оцінками Міжнародного союзу охорони природи, щороку у світі виробляється понад 300 мільйонів тонн пластику. З них щонайменше вісім мільйонів потрапляють у воду як відходи. А згодом мікрочастинки повертаються до людини через ту саму воду та морепродукти.