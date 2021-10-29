Вартість газу для споживачів до кінця опалювального сезону не змінюватиметься й становитиме сім гривень 96 копійок за кубометр. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У споживачів, які не мають укладених договорів із підприємствами "Нафтогаз Україна", ціна 7,96 збережеться до кінця листопада, а з грудня - зростатиме.

Глава уряду закликав за 30 днів укласти угоди з підприємствами-постачальниками, щоб платити за єдиними тарифами... Про інші економічні новини - дивіться в огляді Оксани Тупальської.

В Україні поповзли догори роздрібні ціни на молочні продукти. За даними профільної асоціації виробників, від початку року молоко здорожчало на 7,7 відсотка. Якщо в січні воно коштувало 31-ну гривню за літр, то нині - 33 гривні 80 копійок. А до кінця року - очікують 35 гривень за літр. Кін графіки Зростання цін пояснюють різким зменшенням поголів'я рогатої худоби на фермах, сезонністю, а ще - зниженням об'ємів сировини - поставки молока першого ґатунку скоротилися на чверть.

Тарифи за вивезення твердого сміття з багатоповерхівок обіцяють знизити. Як повідомили в Міністерстві регіонрозвитку та комунального господарства, в уряді вирішили змінити спосіб нарахування плати за ліквідацію побутових відходів. Зокрема, споживачі не платитимуть за послуги банків та інших установ з перерахування коштів. В Україні вартість вивезення побутового сміття коливається - залежно від регіону - від 19 до 36 гривень з людини на місяць.

Нацбанк України анонсував запуск вітчизняної системи миттєвих платежів. Вона не буде прив'язана до конкретного комерційного банку чи бізнесу, а безпосередньо підпорядковуватиметься НБУ. Система Центробанку, аналогічно, як і в комерційних банках, дозволить переказувати кошти з банківських карт і рахунків кількома кліками смартфона. В НБУ розповідають - власні системи простих платежів мають 80 країн світу. Ще 10 країн - готуються до їх впровадження. Українська система працюватиме 24 години на добу, матиме механізми запитів і підтверджень, а також діятимуть персональні QR-коди користувачів.

На Полтавщині запустили надпотужну газову свердловину. За прогнозами, її вибуток за місяць перевищить 9 мільйонів кубометрів. Цього об'єму вистачить для забезпечення півтори тисячі осель. Аби підготувати свердловину Яблунівського родовища до запуску, розкривали пласти землі, які перебувають під тиском. Тепер її під'єднають до наземної інфраструктури. Яблунівське родовище забезпечує видобування понад мільярда кубометрів газу на рік і має перспективні запаси. Воно є другим в Україні за обсягами видобування - після Шебелинського на Харківщині.