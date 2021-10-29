Додаткову дозу вакцини від ковіду отримають люди з ослабленим імунітетом [ Редактировать ]
Четверте щеплення від ковід-19 дозволили робити у США. Додаткову, так звану бустерну дозу можуть отримати люди з ослабленим імунітетом. Хто належить до такої категорії - визначатимуть лікарі. Четвертий укол робитимуть пацієнтам через пів року після третього щеплення. Наразі у США імунізують вакцинами від компаній "Модерна", "Пфайзер", а також "Джонсон і Джонсон". Загалом у країні захворіли на коронавірус понад 48 мільйонів людей.
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