Четверте щеплення від ковід-19 дозволили робити у США. Додаткову, так звану бустерну дозу можуть отримати люди з ослабленим імунітетом. Хто належить до такої категорії - визначатимуть лікарі. Четвертий укол робитимуть пацієнтам через пів року після третього щеплення. Наразі у США імунізують вакцинами від компаній "Модерна", "Пфайзер", а також "Джонсон і Джонсон". Загалом у країні захворіли на коронавірус понад 48 мільйонів людей.