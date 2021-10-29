144 мільйони доларів гуманітарної допомоги виділили США для Афганістану. Відповідне рішення ухвалили в уряді країни. Кошти спрямують афганцям і, зокрема, біженцям, які постраждали внаслідок кризи в країні та приходу до влади "Талібану".

Допомога розрахована для понад 18 мільйонів афганців. У США наголосили - саме завдяки гуманітарній допомозі та підтримці країн-партнерів вдається надавати захист, житло, медичну допомогу, воду, продовольство, санітарні та гігієнічні послуги афганцям, які цього потребують.