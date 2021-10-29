Афганістан отримає від США гуманітарну допомогу [ Редактировать ]
144 мільйони доларів гуманітарної допомоги виділили США для Афганістану. Відповідне рішення ухвалили в уряді країни. Кошти спрямують афганцям і, зокрема, біженцям, які постраждали внаслідок кризи в країні та приходу до влади "Талібану".
Допомога розрахована для понад 18 мільйонів афганців. У США наголосили - саме завдяки гуманітарній допомозі та підтримці країн-партнерів вдається надавати захист, житло, медичну допомогу, воду, продовольство, санітарні та гігієнічні послуги афганцям, які цього потребують.
по теме
Кошти спрямують афганцям і, зокрема, біженцям, які постраждали внаслідок кризи в країні та приходу до влади "Талібану". Допомога призначена для понад 18 мільйонів афганців.
Таке заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль. За його словами, і афганська "ІДІЛ", і "Аль-Каїда" хочуть влаштовувати атаки за межами Афганістану, але поки їм бракує сил.
Раніше представники "Талібану" закликали Вашингтон надати доступ до цих коштів.
Американська преса сьогодні пише - у Сполучених Штатах катастрофічно затягується процес розселення десятків тисяч афганців, яких військові евакуювали з країни після того, як владу там захопив Талібан.
Вони зараз мешкають по всій Америці, на восьми армійських базах, таких як оця - у Вісконсині. Понад п'ятдесят тисяч людей. Чоловіки, жінки, діти… Афганці, яких вивезли з країни цілими родинами.