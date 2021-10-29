Більш як 23 мільярди доларів потрібно світові на ліки та вакцини від ковіду на наступний рік. Такий підрахунок зробили у Всесвітній організації охорони здоров'я - напередодні саміту "Великої двадцятки" у Римі.

У ВООЗ наголошують, що протидія вірусу могла бути ефективнішою, якби весь обсяг виробленої вакцини справедливо розподілили між країнами. Тому закликають країни G20 інвестувати потрібну суму для протидії пандемії та ділитися надлишком вакцин з біднішими країнами.