В сентябре 2021 года задолженность по выплате зарплаты возобновила рост, увеличившись за месяц на 76 млн гривен, а с начала года она выросла на 53,3%, и уже превышает 4 млрд гривен. По словам Сопредседателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, такая тенденция является следствием того, что власть не принимает мер для ликвидации задолженности перед людьми.

"Сегодняшние темпы роста долгов по зарплатам – самые высокие с 2014 года. Их нельзя объяснить какими-то объективными факторами, поскольку даже в 2020 году экономическая ситуация была хуже, но задолженность такими темпами не росла. Причина – в непрофессионализме власти, ее неумении и нежелании решать ключевые для людей проблемы", – заявил Юрий Бойко.

Политик отметил, что, несмотря на крайне осложнившуюся эпидемическую ситуацию, хуже всего ситуация с задолженностью как раз в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи: она с начала года выросла в 4,5 раза – на 97 млн гривен.

"Такие темпы роста долгов по зарплате в медицине можно оценить, как катастрофу на фоне разворачивающейся сейчас третьей волны эпидемии Covid-19. Нарастание долгов по зарплате еще больше мотивирует врачей и средний медперсонал уезжать на заработки в соседние страны, увеличивая нехватку кадров. Все это несет угрозу того, что в разгар эпидемии украинцы останутся без медицинской помощи", – считает Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"ОП-ЗЖ требует от власти безотлагательно заняться проблемой неконтролируемого роста задолженности по зарплате, перевалившей за 4 миллиарда, и принять эффективные меры для ее сокращения, в первую очередь – в медицине, где динамика накопления долгов приобрела просто катастрофический характер. На сегодняшний день это одна из ключевых проблем, которую нужно решать, отложив все остальные вопросы в сторону. Нас ожидает новый локдаун, во время которого фактор сохранения медицинских кадров является вопросом выживания для всего украинского народа", – подытожил Юрий Бойко.