Через посуху, а також руйнівну сільськогосподарську діяльність, цього року озеро висохло.

У Туреччині висохло озеро Туз - друге за розмірами в країні.

Площа водойми становила понад півтори тисячі квадратних кілометри. Проте через посуху, а також руйнівну сільськогосподарську діяльність, цього року озеро висохло.

Раніше воно було домівкою для п'яти тисяч фламінго, проте улітку птахи загинули через нестачу води. Озеро почало поступово зменшуватися з 2000-го року, і ось тепер через підвищення температури, посилене випаровування та нестачу дощу зникло зовсім.