На Черкащині рятувальники влаштували боротьбу з паліями сухостою [ Редактировать ]
Бій паліям влаштували рятувальники на Черкащині. Надзвичайники проінспектували села, де вже не раз місцеві палили сухостій і це призводило до масштабних пожеж. Докладніше - Станіслав Кухарчук.
Ця пожежа - яскравий приклад недбальства. Хтось запалив траву, а люди залишилися без житла. І таких пожеж тільки від початку року на Черкащині - понад чотири сотні. Палії активізуються навесні й закінчують пізньої осені. І не лякають їх навіть драконівські штрафи.
-Де ви взагалі діваєте листя ?- Спалюємо …та де ж я його діну?
Саме такі відповіді постійно й чують надзвичайники, коли інспектують села. У Леськах громада спеціально вирила дві компостні ями, у які можна звозити сухостій. Та жителі за весь літньо-осінній сезон заледве заповнили лише одну.
Микола Бас, сільський голова Леськів:
Бачу он з помідор, це хтось гілки приніс - ну вони теж перегниють, але для цього треба більше часу звичайно. Прийде, ось закінчиться цей період, бульдозером згорнемо його туди.
Буквально за триста метрів від компостної ями - суцільне згарище і дим. Двоє робітників палять сухе гілля. Рятувальники обурені, кажуть, днями тут уже гасили масштабну пожежу.
В суботу тільки загасили і знову вони працюють на цьому місці, знову випалюють.
Та робітники нічого поганого у своїх діях не вбачають. Мовляв, виконують підряд з благоустрою території, а як утилізовувати гілля - не знають.
-Нашо ви їх підпалили ?-Нам сказали, то ми і підпалили! -А хто сказав ? -Зараз прийде власник з ним і будете балакать.
Власник земельної ділянки теж не багатослівний. Хоч порушення визнає і погоджується на адміністративний протокол. Штраф порівняно невеликий - до 1360 гривень.
В'ячеслав Савченко, поліцейський офіцер-громади:
Люди, наприклад, спалюють це сміття і не знають, що у нас є сміттєзвалище, а наприклад, коли їх викличуть в сільську раду для розгляду цього питання, то їй пояснять, що наступний раз не можна спалювати це сміття.
Та якщо паліїв спіймають удруге, то їм доведеться викласти з власного гаманця в рази більше - понад шість тисяч гривень.
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Бо тільки-но настає осінь, українські села та передмістя огортає їдкий дим від згарищ. При чому не зупиняють людей ані рейди поліції, ані штрафи. Бо поки традиції перемагають навіть вигоду.
Опале листя у нас, як правило, або спалюють, або вивозять на полігони. І якщо з паліями держава бореться штрафами, то сміттєпереробних заводів просто бракує. Однак є й інші способи утилізації опалого листя!
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