Україна та Велика Британія зроблять додатковий крок на зміцнення ВМС України [ Редактировать ]
У п'ятницю, 29 жовтня, в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі майбутнього візиту президента Володимира Зеленського до Великої Британії.
"Дійсно, візит насамперед спрямовий на забезпечення участі України у зустрічі країн-учасниць Конвенції ООН з питання зміни клімату. Україна має амбітний план щодо захисту довкілля, є низка ініціатив президента. Будемо про водневу енергетику говорити, про трансформацію української економіки, але будуть також двосторонні зустрічі президента з главами держав та урядів інших країн.Там будуть обговорюватись двосторонні питання наших взаємин. Ми зробимо важливий крок у розвиток співробітництва з Великою Британією з розбудови українського військово-морського флоту", - заявив міністр.
Він додав: "Під час візиту президента Зеленського до Лондона в минулому році була підписана угода, відповідно до якої Велика Британія надала кошти для побудови кораблів для військово-морського флоту України. Це дуже важлива, велика і складна угода і ми зробимо черговий крок на шляху до її реалізації. В кінці цього процесу Україна отримає відповідні кораблі, які зміцнять її військово-морські сили".
Кулеба також розповів, які ще теми будуть підійматись у ході зустрічей.
"Безумовно, під час двосторонніх зустрічей президента буде обговорюватись і останнє загострення на Донбасі і ті провокативні обстріли, до яких вдається РФ. Буде обговорюватись питання мирного врегулювання, будемо говорити про розвиток Кримської платформи і розвиток торгівлі з низкою інших країн, з якими буде президент зустрічатись... Конференція розпочне свою роботу в понеділок", - додав міністр.
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