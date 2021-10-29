Мир, соцзахист та боротьба з пандемією. Це теми, про які сьогодні говорили на форумі Національної платформи "Жінки за мир". Делегати зібралися на Луганщині. Серед них - громадські лідери, багатодітні матері та депутати різних рівнів.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":