Делегати форуму Національної платформи "Жінки за мир" зібралися на Луганщині [ Редактировать ]
Мир, соцзахист та боротьба з пандемією. Це теми, про які сьогодні говорили на форумі Національної платформи "Жінки за мир". Делегати зібралися на Луганщині. Серед них - громадські лідери, багатодітні матері та депутати різних рівнів.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы присоединились к всеукраинской резолюции женщин, где мы четко пишем все пункты, как отменить медицинскую реформу, как сегодня помочь медикам, врачам, как дать гарантии по медицинской защите. Потому что кроме мамы, которая знает все хорошо, как вылечить своего ребенка, я думаю, что все остальные эксперты будут отдыхать.
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