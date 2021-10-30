Вход в Верховную Раду исключительно по ковид-сертификатам может парализовать работу парламента. Такое мнение высказал политический эксперт Константин Матвиенко во время пресс-конференции в Информационном центре СИСТЕМА.

"Я знаю, что где-то у трети народных депутатов ковид-сертификатов нет. Мы можем парализовать парламент. Как и у Савченко нашли фальшивый сертификат, так и в парламенте уровень культуры и общего образования людей таков, что в принципе они могут пойти на то, чтобы купить себе сертификаты, а это очень легко сейчас выявить", сказал Константин Матвиенко.

Напомним, 2 ноября состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады по инициативе президента Владимира Зеленского. В повестке дня заседания проект постановления №6154, которым предлагается допускать людей в помещения парламента только по предъявлению документов, подтверждающих сделанную вакцинацию, или по результатам ПЦР-теста.